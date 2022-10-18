وطنية
إفلاس التقاعد يسائل السكوري ومزور
النقابات ترفض وصفة إصلاح مستنسخة عن بنكيران برفع السن إلى 65 رفضت المركزيات النقابية قرار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، بإغلاق ملف إصلاح أنظمة التقاعد في مارس 2023، وبدء عملية رفع السن بالنسبة إلى القطاعين العام والخاص إلى 65 سنة، ونسبة الاقتطاعات منأكمل القراءة »
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