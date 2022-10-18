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ياسمين و”الضاحك الباكي” تستعد المطربة ياسمين لغناء جنيريك مسلسل “الضاحك الباكي” للنجم عمرو عبد الجليل، الذي يعرض خلال الفترة المقبلة. ويتناول المسلسل سيرة الفنان الراحل نجيب الريحاني، والأغنية من كلمات محمد الغيطي، وألحان وتوزيع إسلام صبري. و”الضاحك الباكي” من بطولة عمرو عبد الجليل، ورزان مغربي، ومصطفى شوقي،أكمل القراءة »
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