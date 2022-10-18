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أسواق

‭”‬ألستوم‭” ‬ساهمت‭ ‬بـ‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬أورو‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني

منذ دقيقتين
الشركة‭ ‬سلمت‭ ‬أول‭ "‬ترامواي‭" ‬إلى‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬2011‭    (‬أرشيف‭)‬
نسبة‭ ‬النساء‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬بلغت‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬حسب‭ ‬تقرير‭ ‬أصدرته‭ ‬حول‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬المغرب بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬مساهمة‭ “‬ألستوم‭”‬،‭ ‬الشركة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حلول‭ ‬التنقل‭ ‬المستدام‭ ‬والأخضر،‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭  ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي،‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬أورو،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬النساء‭ ‬العاملات‭ ‬فيها‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المائة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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