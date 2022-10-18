أسواق
”ألستوم” ساهمت بـ 23 مليون أورو في الاقتصاد الوطني
نسبة النساء العاملات في الشركة بلغت 40 في المائة حسب تقرير أصدرته حول تأثيرها على المغرب بلغت قيمة مساهمة “ألستوم”، الشركة المتخصصة في مجال حلول التنقل المستدام والأخضر، في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد المغربي، 23 مليون أورو، كما بلغت نسبة النساء العاملات فيها 40 في المائةأكمل القراءة »
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