اذاعة وتلفزيون
الجدل يلاحق “أنوال”
المخرج العلوي حرم من إخراج فيلم الخطابي قبل سنوات لأن أصوله “غير ريفية” انضم الفيلم السينمائي “أنوال” إلى قائمة الأعمال التي لاحقها الجدل حتى قبل عرضها، فقد انطلقت الانتقادات الموجهة للعمل، مباشرة بعد الاعلان عن تفاصيل “الكاستينغ”، ومازالت إلى اليوم مستمرة حتى بعد دخوله مرحلة التصوير. وأثارأكمل القراءة »
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