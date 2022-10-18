وطنية
معرض الفرس ينتظر 200 ألف زائر
ينعقد بالجديدة بعد احتجاب دورتين ومباريات “التبوريدة” وندوات علمية في البرنامج انطلقت، ظهر أمس (الاثنين)، فعاليات الدورة 13 للمعرض الدولي للفرس، المنظم بالجديدة، من قبل جمعية معرض الفرس. ويأتي انعقاد هذه الدورة، التي تدوم ستة أيام، بعد أن حجبت جائحة «كورونا» النسختين السابقتين في 2020 و2021، ويتوقعأكمل القراءة »
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