الرياضة
ترقية حكام عصبة الشاوية دكالة
أشرفت المديرية الجهوية للحكام بالعصبة الجهوية الشاوية دكالة لكرة القدم، تحت إشراف المديرية الوطنية للحكام، السبت الماضي، على تنظيم الامتحان الختامي للسنة الأولى، لسبع مدارس للتحكيم بالعصبة نفسها. وخضع الحكام المتدربون التابعون لمدارس سطات والجديدة وبرشيد وسيدي بنور والزمامرة وبنسليمان، لامتحان كتابي قصد اختبار معارفهم النظرية والتطبيقيةأكمل القراءة »
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