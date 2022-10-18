وطنية
تخفيض الضريبة يكلف 200 مليار
خرجت المركزيات النقابية، صباح أمس (الاثنين)، خاوية الوفاض، من جلسة الحوار الاجتماعي، مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بعد رفض مقترحاتها بالزيادة العامة في الأجور، وتقديم عرض جديد في تخفيض الضريبة على الدخل. وكشفت مصادر حضرت الاجتماع، أن العرض الجديد للحكومة لم يختلف كثيرا عن العرضأكمل القراءة »
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