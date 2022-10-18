أسواق
هاتفان جديدان من “شاومي” في السوق
وصل أخيرا إلى السوق المغربية، هاتفان ذكيان من “شاومي” هما “12T” و”12T pro”، اللذان تم تجهيزهما بسلسلة من الابتكارات التكنولوجية رفيعة المستوى، وبآخر منظومة للتصوير الفوتوغرافي في قمة التكنولوجيا من أجل صور غنية بالتفاصيل. وتم تجهيز الهاتفين بآلات تصوير ذات جودة احترافية، والتي تمنح المستعملين تجربة تصويرأكمل القراءة »
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