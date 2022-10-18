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أسواق

هاتفان‭ ‬جديدان‭ ‬من‭ “‬شاومي‭” ‬في‭ ‬السوق

منذ دقيقة واحدة
وصل‭ ‬أخيرا‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬المغربية،‭ ‬هاتفان‭ ‬ذكيان‭ ‬من‭ “‬شاومي‭” ‬هما‭ “‬12T‭” ‬و‭”‬12T‭ ‬pro‭”‬،‭ ‬اللذان‭ ‬تم‭ ‬تجهيزهما‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى،‭ ‬وبآخر‭ ‬منظومة‭ ‬للتصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صور‭ ‬غنية‭ ‬بالتفاصيل‭.‬ وتم‭ ‬تجهيز‭ ‬الهاتفين‭ ‬بآلات‭ ‬تصوير‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬احترافية،‭ ‬والتي‭ ‬تمنح‭ ‬المستعملين‭ ‬تجربة‭ ‬تصوير‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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