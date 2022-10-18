أسواق
200 درهم شهريا على ألعاب “الفيديو”
كشفت دراسة حديثة أجرتها مجموعة “سونيرجيا”، أن “الغايمرز” المغاربة ينفقون ما معدله 200 درهم شهريا على المعاملات الصغرى، المتعلقة بألعاب “الفيديو”. وأفادت الدراسة، التي تحمل عنوان “ألعاب الفيديو في المغرب: صناعة تدر ملايير الدراهم”، بأن هذا المعدل يختلف باختلاف الفئات الاجتماعية والديمغرافية، مشيرة إلى أن الرجال ينفقونأكمل القراءة »
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