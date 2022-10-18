fbpx
أسواق

200‭ ‬درهم‭ ‬شهريا‭ ‬على‭ ‬ألعاب‭ “‬الفيديو‭”‬

منذ دقيقتين
كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أجرتها‭ ‬مجموعة‭ “‬سونيرجيا‭”‬،‭ ‬أن‭ “‬الغايمرز‭” ‬المغاربة‭ ‬ينفقون‭ ‬ما‭ ‬معدله‭ ‬200‭ ‬درهم‭ ‬شهريا‭ ‬على‭ ‬المعاملات‭ ‬الصغرى،‭ ‬المتعلقة‭ ‬بألعاب‭ “‬الفيديو‭”.‬ وأفادت‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬المغرب‭: ‬صناعة‭ ‬تدر‭ ‬ملايير‭ ‬الدراهم‭”‬،‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬المعدل‭ ‬يختلف‭ ‬باختلاف‭ ‬الفئات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والديمغرافية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬ينفقون‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى