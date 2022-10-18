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مغرم بفتاة ينهي حياتها بـ 15 طعنة
رفضت أن تقيم معه علاقة عاطفية فتربص بهاوقتلها حتى لا ترتبط بغيره كيف لشخص مولع بالحب، أن يزهق روح من يحب بطريقة بشعة، دون شفقة ولا رحمة؟ وكيف يتحول الحب إلى حقد دفين، يشعل نار الحقد تطغى على نار الحب، فيرتكب الحماقات؟.. أسئلة وأخرى تحملها قصص جرائمأكمل القراءة »
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