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مغرم‭ ‬بفتاة‭ ‬ينهي‭ ‬حياتها‭ ‬بـ‭ ‬15‭ ‬طعنة‭ ‬

منذ 4 دقائق
رفضت‭ ‬أن‭ ‬تقيم‭ ‬معه‭ ‬علاقة‭ ‬عاطفية‭ ‬فتربص‭ ‬بهاوقتلها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬ترتبط‭ ‬بغيره كيف‭ ‬لشخص‭ ‬مولع‭ ‬بالحب،‭ ‬أن‭ ‬يزهق‭ ‬روح‭ ‬من‭ ‬يحب‭ ‬بطريقة‭ ‬بشعة،‭ ‬دون‭ ‬شفقة‭ ‬ولا‭ ‬رحمة؟‭ ‬وكيف‭ ‬يتحول‭ ‬الحب‭ ‬إلى‭ ‬حقد‭ ‬دفين،‭ ‬يشعل‭ ‬نار‭ ‬الحقد‭ ‬تطغى‭ ‬على‭ ‬نار‭ ‬الحب،‭ ‬فيرتكب‭ ‬الحماقات؟‭.. ‬أسئلة‭ ‬وأخرى‭ ‬تحملها‭ ‬قصص‭ ‬جرائم‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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