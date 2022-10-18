الأولى
تحت الدف
ينطبق المثل الدارج “طلع تاكل الكرموص، شكون قالها ليك”، على حكوماتنا “الموقرة” التي ترخص قانونيا للمدارس العليا الخاصة و”تعترف” بها، لكن حين يتسلم طلبتها شهادات التخرج النهائية، يقال لهم “بللوها واشربوا من مائها”. حالة غريبة فعلا، إذ لا أحد يفهم كيف تتحول الشهادات العليا الخاصة، أو الكثيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا