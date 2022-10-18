حوادث
الحبس لمسؤول زور توقيع مدير بنك
تلاعب في قروض سكن وموثق وراء تفجير الفضيحة أمام المحكمة التجارية أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، حكما في حق مسؤول بنكي بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، بعدما زور توقيع مدير وكالة بنكية بطنجة، وتلاعب في قروضأكمل القراءة »
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