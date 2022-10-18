ملف عـــــــدالة
نساء قتلن عشاقهن
عداءة قتلت بائع نقانق وزوجة بترت عضو زوجها التناسلي كي لا يتزوج بغيرها تلونت قصص حب جارف بلون الدم بعدما جرحت المشاعر والأحاسيس، وانتهى بعضها نهاية مأساوية وبجرائم قتل مدوية اهتزت لها الأفئدة العاشقة قبل الأجساد المتداعية. أسباب مختلفة ومتباينة قتلت الحب بين طرفيه وحولته إلى كراهيةأكمل القراءة »
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