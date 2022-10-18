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نساء‭ ‬قتلن‭ ‬عشاقهن

منذ 4 دقائق
نساء‭ ‬قتلن‭ ‬عشاقهن
عداءة‭ ‬قتلت‭ ‬بائع‭ ‬نقانق‭ ‬وزوجة‭ ‬بترت‭ ‬عضو‭ ‬زوجها‭ ‬التناسلي‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يتزوج‭ ‬بغيرها تلونت‭ ‬قصص‭ ‬حب‭ ‬جارف‭ ‬بلون‭ ‬الدم‭ ‬بعدما‭ ‬جرحت‭ ‬المشاعر‭ ‬والأحاسيس،‭ ‬وانتهى‭ ‬بعضها‭ ‬نهاية‭ ‬مأساوية‭ ‬وبجرائم‭ ‬قتل‭ ‬مدوية‭ ‬اهتزت‭ ‬لها‭ ‬الأفئدة‭ ‬العاشقة‭ ‬قبل‭ ‬الأجساد‭ ‬المتداعية‭. ‬أسباب‭ ‬مختلفة‭ ‬ومتباينة‭ ‬قتلت‭ ‬الحب‭ ‬بين‭ ‬طرفيه‭ ‬وحولته‭ ‬إلى‭ ‬كراهية‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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