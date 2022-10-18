حوادث
قضاة يصرحون بديونهم!
أظهرت وثائق التصريح بالممتلكات، التي تخص الأعضاء التسعة للمكتب التنفيذي لقضاة المغرب، أنها مثقلة بالقروض البنكية، ولا يتوفرون على أي أملاك محررة وجلها مناصفة مع الزوجة، أو أقل من ذلك، وبعضهم لا يتوفرون عليها بصفة مطلقة. وقال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إن التصريح العلنيأكمل القراءة »
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