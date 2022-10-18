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طيران إسرائيل يفزع “الكابرانات”
الصحف الجزائرية تتجاهل خبر تحليق مقاتلات الشبح الأمريكية في سماء الجارة الشرقية لزمت الصحف الجزائرية الصمت حيال الأخبار التي أوردها عدد من المواقع بشأن تحليق طائرات إسرائيلية فوق الأجواء الجزائرية، في طريقها إلى المغرب، وفق ما أوردته مصادر استخباراتية إسبانية. وكشفت المصادر الإعلامية العربية التي أوردت الخبر،أكمل القراءة »
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