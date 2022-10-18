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والي أمن مزيف يزعج شرطة مراكش
انتهت الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، إلى أن مشكوكا فيه أزعج السلطات ليلة الثلاثاء الماضي، وانتحل صفتين ينظمهما القانون، الأولى والي أمن والثانية برلماني، بعد منعه من ولوج ملهى ليلي شهير بالمدينة الحمراء، ليس إلا مستشار في جماعة تارودانت، التي يرأسها وزير العدل.أكمل القراءة »
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