الأولى
أخبار الصباح
< "كولونيل" فتحت المفتشية العامة للأمن، الأسبوع الماضي، بحثا إداريا مع قائد قيادة "مجموعة حماية المنشآت الحساسة"، برتبة "كولونيل"، بعدما أمر شرطيا بعدم تسجيل ذعيرة لمخالف بالشارع العام. وأفاد مصدر "الصباح" أن رجل الأمن رفض أمر رئيسه، فاستدعاه إلى مكتبه، لتهديده باتخاذ قرار في حقه، لكن الشرطيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا