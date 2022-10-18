الأولى
رجال أعمال في سطو على عقار بكاليفورنيا
قيمته 6 ملايير وضمنهم مالك فندق مصنف بالبيضاء وصاحب حانة وطليق فنانة تلملم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أوراق ملف للسطو على العقارات، جر رجال أعمال مشهورين إلى المساءلة، إذ تجري أبحاثها النهائية في ملف الاستيلاء على أرض غير محفظة، مساحتها الإجمالية سبعة هكتارات ونصف هكتار، وقيمتهاأكمل القراءة »
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