fbpx
حوادث

إدانة متزوجة بالجديدة

منذ دقيقة واحدة
زوجها شك في خيانتها له مع جاره فانتقمت منه بإضرام النار في منزل العائلة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متزوجة في عقدها الرابع وحكمت عليها ب 4 سنوات سجنا نافذا بعد متابعتها في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية إضرام النار والخيانة الزوجيةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى