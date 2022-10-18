حوادث
إدانة متزوجة بالجديدة
زوجها شك في خيانتها له مع جاره فانتقمت منه بإضرام النار في منزل العائلة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متزوجة في عقدها الرابع وحكمت عليها ب 4 سنوات سجنا نافذا بعد متابعتها في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية إضرام النار والخيانة الزوجيةأكمل القراءة »
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