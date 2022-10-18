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مولاي عبد الله… العشوائي خارج السيطرة
عصف بقياد وأعوان سلطة واتهامات لنواب الرئيس باستغلال الوضع تعتبر الجماعة الترابية لمولاي عبد الله إلى جانب الحوزية من أغنى الجماعات بإقليم الجديدة. تقع الجماعة ذاتها على بعد 10 كيلومترات من الجديدة، تضم أكبر منتجع سياحي (سيدي بوزيد) وأكبر تجمع صناعي (الحي الصناعي) وأكبر ميناء معدني (الجرفأكمل القراءة »
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