الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي لن يستفيد لاعبو الوداد الرياضي، من فترة راحة، بعد تأهلهم أول أمس (الأحد)، إلى مجموعات عصبة أبطال إفريقيا، بعد فوزهم العريض على ريفرز النيجيري (6 – 0). والتحق جميع اللاعبين بمركب محمد بنجلون، أمس (الاثنين)، لخوض التداريب، استعدادا لمواجهة اتحاد طنجة، غدا (الأربعاء)، في البطولةأكمل القراءة »
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