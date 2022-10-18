أســــــرة
القدم المسطحة… أسبابها وعلاجها
أكثر الحالات الشائعة تحدث بسبب عدم نمو التقوسات وقد تسبب آلاما تعتبر القدم المسطحة من أكثر الحالات الشائعة، والتي تظهر، غالبا في مرحلة الطفولة، علما أنه في بعض الحالات تظهر في مراحل متقدمة من العمر لأسباب مختلفة. في هذه الورقة نقدم بعض التوضيحات حول القدم المسطحة، وأنواعها،أكمل القراءة »
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