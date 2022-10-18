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الرياضة

عراك وفوضى في مباراة اتحاد وجدة وخنيفرة

منذ 11 ثانية
الحكام نجوا من الاعتداء بعد انتقادات لأدائهم شهد الملعب البلدي بوجدة أجواء مشحونة، خلال مباراة اتحاد وجدة وشباب أطلس خنيفرة، لحساب الجولة السادسة من بطولة القسم الثاني، وصلت حد التشابك بالأيدي بين اللاعبين، وتوقيف المباراة من قبل الحكم عبد الرحيم الرخيز في عدة مناسبات. وفاز اتحاد وجدةأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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