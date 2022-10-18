الرياضة
نغوما يضاعف متاعب الرجاء
الفريق يخشى الحجز على منحه من قبل الجامعة بسبب كثرة النزاعات ضاعف الكونغولي فابريس نغوما، متاعب الرجاء الرياضي، إذ أشعر الفريق عبر شكاية بمستحقاته العالقة، قبل اللجوء إلى غرفة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة «فيفا». وحددت مصادر متطابقة، مستحقات نغوما في 100 مليون، حاول استخلاصها منذ نهاية العقدأكمل القراءة »
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