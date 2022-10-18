وطنية
هذه الحروب التي صنعت من أجلنا
دعوات إلى تحكيم العقل لإنشاء وحدة مغاربية قادرة على مواجهة التحديات كيف سيكون شكل غدنا ومستقبلنا ونحن نعيش في عالم من الأزمات، عالم ممزق، وجد نفسه عالقا في فخ الراديكالية والشعبوية واليأس؟ من كان يتوقع أن الحرب ستدق طبولها على أبواب أوربا، لتذكرنا كم هو هش ذلكأكمل القراءة »
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