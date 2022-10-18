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وطنية

هذه‭ ‬الحروب‭ ‬التي‭ ‬صنعت‭ ‬من‭ ‬أجلنا

منذ دقيقتين
مصالح‭ ‬ضيقة‭ ‬أجهضت‭ ‬حلم‭ ‬المغربي‭ ‬العربي‭                                                         (‬أرشيف‭)‬
دعوات‭ ‬إلى‭ ‬تحكيم‭ ‬العقل‭ ‬لإنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬مغاربية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات كيف‭ ‬سيكون‭ ‬شكل‭ ‬غدنا‭ ‬ومستقبلنا‭ ‬ونحن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬من‭ ‬الأزمات،‭ ‬عالم‭ ‬ممزق،‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬عالقا‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الراديكالية‭ ‬والشعبوية‭ ‬واليأس؟‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬ستدق‭ ‬طبولها‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬أوربا،‭ ‬لتذكرنا‭ ‬كم‭ ‬هو‭ ‬هش‭ ‬ذلك‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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