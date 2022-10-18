اذاعة وتلفزيون
الشركة الوطنية تفتتح أيام التواصل
افتتحت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الخميس الماضي، فعاليات أيام التواصل والتكوين، التي سيستفيد منها طلبة المدارس والمعاهد العليا للإعلام والاتصال، العمومية والخاصة، والتي ستمتد إلى غاية 10 نونبر المقبل، وتستهدف أكثر من 120 طالبا مستفيدا. واستقبلت المؤسسة في انطلاق هذه الفعاليات، 25 طالبا صحافيا من المعهد العاليأكمل القراءة »
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