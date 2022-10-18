الرياضة
منتخب الشباب يستهل تصفيات “الكان” بمصر
يواجهون تونس اليوم ووهبي حذر اللاعبين من المنافس يدخل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اليوم (الثلاثاء)، تصفيات منطقة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للشباب، بمواجهته لنظيره التونسي، لحساب الجولة الأولى، انطلاقا من الثانية بملعب السويس بمصر. وأجرى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة حصةأكمل القراءة »
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