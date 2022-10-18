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“عبقري” يفسد مشروعا بالملايير
جحيم الدخول والخروج من أكبر مركز تجاري ببوسكورة يطرح السؤال عن الجهات المرخصة اشتهر القاص أحمد بوزفور بعبارته الأنيقة “يوجد دائما من يفسد الحكاية»، والحكاية هنا مشروع استثماري ضخم بضواحي البيضاء، بملايين الدراهم، ويشغل عشرات الشباب من أبناء المنطقة، ويحرك قطاعا اقتصاديا حيويا بقيمة مضافة كبرى (اقتصادأكمل القراءة »
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