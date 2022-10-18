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الرياضة

صدمة بالمنتخب بسبب مزراوي

منذ 9 دقائق
MUNICH, GERMANY - OCTOBER 04: Noussair Mazraoui of Bayern Munich runs with the ball during the UEFA Champions League group C match between FC Bayern München and Viktoria Plzen at Allianz Arena on October 04, 2022 in Munich, Germany. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)
إصابة مفاجئة تثير المخاوف وطاقم المنتخب يطمئن على حالته وفحوصات لتحديد مدة غيابه اضطر نصير مزراوي، الدولي المغربي والمحترف ببايرن ميونيخ الألماني، إلى مغادرة الملعب خلال مباراة فريقه أمام فرايبورغ، أول أمس (الأحد)، لحساب الدورة 10 من منافسات الدوري الألماني. وتعرض مزراوي للإصابة في الدقيقة 78، ليتركأكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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