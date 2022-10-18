الرياضة
صدمة بالمنتخب بسبب مزراوي
إصابة مفاجئة تثير المخاوف وطاقم المنتخب يطمئن على حالته وفحوصات لتحديد مدة غيابه اضطر نصير مزراوي، الدولي المغربي والمحترف ببايرن ميونيخ الألماني، إلى مغادرة الملعب خلال مباراة فريقه أمام فرايبورغ، أول أمس (الأحد)، لحساب الدورة 10 من منافسات الدوري الألماني. وتعرض مزراوي للإصابة في الدقيقة 78، ليتركأكمل القراءة »
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