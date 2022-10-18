الرياضة
قوة الملف المغربي تذل الجزائر
نظام «الكابرانات» يجهز الجماهير للانسحاب من تنظيم «كان 2025» تفاديا للفضيحة غيرت مواقع ووسائل إعلام جزائرية موقفها من استضافة بلادها لكأس إفريقيا 2025، وبدأت تتحدث عن “عدم ثبات موقف الحكومة”، وأن المشروع “مازال تحت الدراسة”، تمهيدا للانسحاب من سباق التنظيم، الذي بات محسوما للمغرب، حتى قبل وضعأكمل القراءة »
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