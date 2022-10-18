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مطالب بالتحقيق مع المستفيدين من الدعم
يسود غضب كبير في أوساط مربي النحل بالمغرب، بسبب أموال الدعم المقدمة من قبل الدولة، لمساعدة هذه الفئة على تعويض خسائرها الفادحة، التي سجلت الموسم الماضي، إذ تبين لبعض الهيآت أن لوائح الاستفادة ضمت أشخاصا غير معنيين، مبرزة أن هناك غشا وتدليسا وتحايلا، سببه المشرفون على تسجيلأكمل القراءة »
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