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مطالب‭ ‬بالتحقيق‭ ‬مع‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬

منذ 3 دقائق
يسود‭ ‬غضب‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬مربي‭ ‬النحل‭ ‬بالمغرب،‭ ‬بسبب‭ ‬أموال‭ ‬الدعم‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدولة،‭ ‬لمساعدة‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬خسائرها‭ ‬الفادحة،‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬تبين‭ ‬لبعض‭ ‬الهيآت‭ ‬أن‭ ‬لوائح‭ ‬الاستفادة‭ ‬ضمت‭ ‬أشخاصا‭ ‬غير‭ ‬معنيين،‭ ‬مبرزة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬غشا‭ ‬وتدليسا‭ ‬وتحايلا،‭ ‬سببه‭ ‬المشرفون‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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