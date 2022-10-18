الصباح الفني
”مداد أخير” يتوج بسيدي عثمان
أسدل الستار، مساء السبت الماضي بالبيضاء، على فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان سيدي عثمان للسينما المغربية بتتويج شريط “مداد أخير” للمخرج اليزيد القادري بالجائزة الكبرى للمهرجان. كما أعلنت لجنة تحكيم الدورة التي ترأسها المخرج عبد الكريم الدرقاوي عن بقية الجوائز التي كانت من نصيب شريط “بوبيا” لدانيا عاشورأكمل القراءة »
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