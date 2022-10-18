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الصباح الفني

‭”‬مداد‭ ‬أخير‭” ‬يتوج‭ ‬بسيدي‭ ‬عثمان

منذ 5 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬الاختتام‭       (‬خاص‭)‬
أسدل‭ ‬الستار،‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬لمهرجان‭ ‬سيدي‭ ‬عثمان‭ ‬للسينما‭ ‬المغربية‭ ‬بتتويج‭ ‬شريط‭ “‬مداد‭ ‬أخير‭” ‬للمخرج‭ ‬اليزيد‭ ‬القادري‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬للمهرجان‭.‬ كما‭ ‬أعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬ترأسها‭ ‬المخرج‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الدرقاوي‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬شريط‭ “‬بوبيا‭” ‬لدانيا‭ ‬عاشور‭أكمل القراءة »

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