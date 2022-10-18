الصباح الفني
مراكش السينمائي يكشف أفلامه
14 شريطا بينها ستة من إبداع مخرجات كشف إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش قائمة الأفلام الطويلة التي تم اختيارها للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة التاسعة عشر التي ستنظم 11 – 19 نونبر المقبل. وذكر بلاغ للمنظمين، أنه ستشارك في المسابقة الرسمية أفلام طويلة (14 فيلما) تعدأكمل القراءة »
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