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الصباح الفني

مراكش‭ ‬السينمائي‭ ‬يكشف‭ ‬أفلامه

منذ 27 ثانية
باولو‭ ‬سورينتينو‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
14‭ ‬شريطا‭ ‬بينها‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬إبداع‭ ‬مخرجات كشف‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للفيلم‭ ‬بمراكش‭ ‬قائمة‭ ‬الأفلام‭ ‬الطويلة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬للدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشر‭ ‬التي‭ ‬ستنظم‭ ‬11‭ – ‬19‭ ‬نونبر‭ ‬المقبل‭. ‬ وذكر‭ ‬بلاغ‭ ‬للمنظمين،‭ ‬أنه‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬أفلام‭ ‬طويلة‭ (‬14‭ ‬فيلما‭) ‬تعد‭أكمل القراءة »

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