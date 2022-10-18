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الرياضة

الكوكب يواصل تصدر بطولة الهواة

منذ 9 دقائق
واصل الكوكب المراكشي صدارة بطولة القسم الوطني هواة، عقب تغلبه على مضيفه شباب قصبة تادلة، أول أمس (الأحد)، بثلاثة أهداف لواحد، على أرضية المركب الشرفي ببني ملال، لحساب الجولة الرابعة، رافعا رصيده إلى عشر نقاط، مناصفة مع اتحاد أمل تيزنيت، فيما بقي شباب قصبة تادلة دون نقاطأكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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