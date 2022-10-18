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اذاعة وتلفزيون

بنموسى يفضح الوالي

منذ 57 ثانية
قال إن الشركة المكلفة بإنتاج “قيسارية أوفلا” سرقت عقده ورشيد استولى على دوره وجه الفنان صلاح الدين بنموسى اتهامات مباشرة للفنان رشيد الوالي، بـ”الاحتيال” عليه و”سرقة” دوره في عمل تلفزيوني. وقال بنموسى، في حديث مع “الصباح”، إنه كان ضحية “احتيال” و”سرقة”، بمشاركة وحضور الوالي، مشيرا إلى أنهأكمل القراءة »

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منذ 57 ثانية


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