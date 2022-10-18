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وطنية

الجوع يقزم 15 في المائة من الأطفال

منذ 5 دقائق
رغم أن المغرب من الدول التي يشاع أنها تتوفر على فائض في الأغذية، إلا أن الواقع والأرقام تعكس حقيقة مختلفة، خاصة في ما يتعلق بتأثر نمو الأطفال أقل من 5 سنوات بالجوع، إذ أفاد تقرير أممي أن 15 في المائة منهم يعانون التقزم، أي مشاكل في النموأكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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