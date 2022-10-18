وطنية
الجوع يقزم 15 في المائة من الأطفال
رغم أن المغرب من الدول التي يشاع أنها تتوفر على فائض في الأغذية، إلا أن الواقع والأرقام تعكس حقيقة مختلفة، خاصة في ما يتعلق بتأثر نمو الأطفال أقل من 5 سنوات بالجوع، إذ أفاد تقرير أممي أن 15 في المائة منهم يعانون التقزم، أي مشاكل في النموأكمل القراءة »
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