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”بيرغر” ماكدونالدز يتجدد
من أجل أن تمنح ساندويشات “البيرغر” مزيدا من النكهة، لجأت “ماك دونالدز” إلى تجديد مكوناتها وتحسين طريقة تحضيرها من خلال استعمال مكونات طازجة أكثر، لضمان الجودة والمذاق الرفيع مع جبنة معدّلة بطريقة مثالية وساندويشات غنية بقطع لحم أكثر سخونة ولذة وطريقة طبخ أفضل تتم عبر دفعات صغيرة،أكمل القراءة »
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