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أسواق

‭”‬بيرغر‭” ‬ماكدونالدز‭ ‬يتجدد‭ ‬

منذ دقيقتين
من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬ساندويشات‭ “‬البيرغر‭” ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬النكهة،‭ ‬لجأت‭ “‬ماك‭ ‬دونالدز‭” ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬مكوناتها‭ ‬وتحسين‭ ‬طريقة‭ ‬تحضيرها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعمال‭ ‬مكونات‭ ‬طازجة‭ ‬أكثر،‭ ‬لضمان‭ ‬الجودة‭ ‬والمذاق‭ ‬الرفيع‭ ‬مع‭ ‬جبنة‭ ‬معدّلة‭ ‬بطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬وساندويشات‭ ‬غنية‭ ‬بقطع‭ ‬لحم‭ ‬أكثر‭ ‬سخونة‭ ‬ولذة‭ ‬وطريقة‭ ‬طبخ‭ ‬أفضل‭ ‬تتم‭ ‬عبر‭ ‬دفعات‭ ‬صغيرة،‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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