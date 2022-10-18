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وطنية

بنسعيدي‭ ‬يجر‭ ‬جودار‭ ‬إلى‭ ‬القضاء

منذ دقيقتين
جودار‭ ‬رفقة‭ ‬ساجد‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأخير‭       (‬أحمد‭ ‬جرفي‭)‬
الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المحاكمة‭ ‬يوم‭ ‬تاسع‭ ‬نونبر‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬طعون‭ ‬انتخاب‭ ‬أجهزة‭ ‬الحزب أصر‭ ‬محمد‭ ‬بنسعيدي،‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدستوري،‭ ‬على‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬محمد‭ ‬جودار،‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬للحزب،‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الأخير‭ ‬المنعقد‭ ‬بالبيضاء‭.‬ ووضع‭ ‬بنسعيدي‭ ‬شكاية‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬والتي‭ ‬قررت‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬أول‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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