وطنية
بنسعيدي يجر جودار إلى القضاء
الجلسة الأولى من المحاكمة يوم تاسع نونبر للبت في طعون انتخاب أجهزة الحزب أصر محمد بنسعيدي، القيادي في الاتحاد الدستوري، على الطعن في انتخاب محمد جودار، أمينا عاما للحزب، في المؤتمر الوطني الأخير المنعقد بالبيضاء. ووضع بنسعيدي شكاية أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، والتي قررت تحديد تاريخ أولأكمل القراءة »
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