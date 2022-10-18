الرياضة
إقبال قياسي على بطاقة “هيا”
المنظمون قالوا إنهم توصلوا بمليون ونصف مليون طلب وقطر نبهت أنها ضرورية لولوج البلاد أكد منظمو كأس العالم بقطر، أنهم استقبلوا أكثر من مليون ونصف مليون طلب للحصول على بطاقة “هيا”، الضرورية لدخول قطر وحضور مباريات المونديال، الذي ينطلق في 20 نونبر المقبل. وقال سعد السويدي، مديرأكمل القراءة »
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