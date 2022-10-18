الصباح الفني
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23 عدسة لاصقة في عين مريضة صدمت طبيبة عيون في كاليفورنيا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقطع فيديو لها وهي تستخرج 23 عدسة لاصقة منسية من عين امرأة مريضة. وظهرت كاترينا كورتيفا، طبيبة العيون من “نيوبورت بيتش”، كاليفورنيا، في مقطع فيديو على “إنستغرام”، وهي تزيل بعنايةأكمل القراءة »
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