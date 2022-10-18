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الصباح الفني

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منذ 36 ثانية
23‭ ‬عدسة‭ ‬لاصقة‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬مريضة صدمت‭ ‬طبيبة‭ ‬عيون‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬مستخدمي‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بعدما‭ ‬نشرت‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لها‭ ‬وهي‭ ‬تستخرج‭ ‬23‭ ‬عدسة‭ ‬لاصقة‭ ‬منسية‭ ‬من‭ ‬عين‭ ‬امرأة‭ ‬مريضة‭. ‬وظهرت‭ ‬كاترينا‭ ‬كورتيفا،‭ ‬طبيبة‭ ‬العيون‭ ‬من‭ “‬نيوبورت‭ ‬بيتش‭”‬،‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬تزيل‭ ‬بعناية‭أكمل القراءة »

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منذ 36 ثانية


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