أسواق
”لابيل في” تطلق سياسة بيئية
نشرت مجموعة “لابيل في” سياستها البيئية التي تعتمد العديد من المحاور، التي تتجلى في استخدام الموارد الطبيعية بشكل معقول ومسؤول و إدراج مبادئ الاقتصاد الدائري والحد من البصمة الكربونية وعرض منتجات من إنتاج الفلاحة المسؤولة ومحاربة إهدار الطعام وحماية النظم الإيكولوجية الطبيعية. وتهدف المجموعة، حسب بلاغ توصلتأكمل القراءة »
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