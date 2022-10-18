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‭”‬لابيل‭ ‬في‭” ‬تطلق‭ ‬سياسة‭ ‬بيئية

منذ 11 دقيقة
نشرت‭ ‬مجموعة‭ “‬لابيل‭ ‬في‭” ‬سياستها‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور،‭ ‬التي‭ ‬تتجلى‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬بشكل‭ ‬معقول‭ ‬ومسؤول‭ ‬و‭ ‬إدراج‭ ‬مبادئ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية‭ ‬وعرض‭ ‬منتجات‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬الفلاحة‭ ‬المسؤولة‭ ‬ومحاربة‭ ‬إهدار‭ ‬الطعام‭ ‬وحماية‭ ‬النظم‭ ‬الإيكولوجية‭ ‬الطبيعية‭.‬ وتهدف‭ ‬المجموعة،‭ ‬حسب‭ ‬بلاغ‭ ‬توصلت‭أكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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