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خلاف‭ ‬ينتهي‭ ‬بتصفية‭ ‬العروس‭ ‬

منذ دقيقتين
خلاف‭ ‬بين‭ ‬الجاني‭ ‬وشقيقيه‭ ‬فضح‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬الزوجة‭ ‬  ‭(‬أرشيف‭)‬
سدد‭ ‬لها‭ ‬ضربة‭ ‬قاتلة‭ ‬ودفنها‭ ‬بفناء‭ ‬المنزل‭ ‬وافتضحت‭ ‬الجريمة‭ ‬بعد‭ ‬التقادم‭ ‬ كان‭ ‬كل‭ ‬أهل‭ ‬الدوار‭ ‬بجماعة‭ ‬بضواحي‭ ‬الجديدة‭ ‬يعرفون‭ ‬قصة‭ ‬الحب،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تربط‭ ‬ذلك‭ ‬الشاب،‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬صرخته‭ ‬الأولى‭ ‬بالدوار‭ ‬ذاته،‭ ‬وترعرع‭ ‬بين‭ ‬حقوله،‭ ‬وبين‭ ‬فتاة‭ ‬من‭ ‬دوار‭ ‬مجاور‭ ‬تحدثت‭ ‬مصادر‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬رابطة‭ ‬دم‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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