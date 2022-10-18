ملف عـــــــدالة
خلاف ينتهي بتصفية العروس
سدد لها ضربة قاتلة ودفنها بفناء المنزل وافتضحت الجريمة بعد التقادم كان كل أهل الدوار بجماعة بضواحي الجديدة يعرفون قصة الحب، التي كانت تربط ذلك الشاب، الذي أطلق صرخته الأولى بالدوار ذاته، وترعرع بين حقوله، وبين فتاة من دوار مجاور تحدثت مصادر عن وجود رابطة دمأكمل القراءة »
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