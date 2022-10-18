مجتمع
حملـة لتحريـر الملـك العـام بزايـو
شنت السلطة المحلية بزايو بإقليم الناظور، مدعومة بعناصر أمنية والشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي، حملة استهدفت الباعة الجائلين والفراشة لتحرير الملك العمومي بالمدينة، خاصة بحي السوق. ونفذ أعوان السلطة وعناصر الأمن والشرطة الإدارية حملة واسعة النطاق تحت قيادة قائد الملحقة الإدارية الأولى لباشوية زايو، مستهدفين أنشطة تجاريةأكمل القراءة »
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