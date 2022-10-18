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مجتمع

‭ ‬حملـة‭ ‬لتحريـر‭ ‬الملـك‭ ‬العـام‭ ‬بزايـو

منذ دقيقة واحدة
شنت‭ ‬السلطة‭ ‬المحلية‭ ‬بزايو‭ ‬بإقليم‭ ‬الناظور،‭ ‬مدعومة‭  ‬بعناصر‭ ‬أمنية‭ ‬والشرطة‭ ‬الإدارية‭ ‬التابعة‭ ‬للمجلس‭ ‬الجماعي،‭ ‬حملة‭ ‬استهدفت‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬والفراشة‭ ‬لتحرير‭ ‬الملك‭ ‬العمومي‭ ‬بالمدينة،‭ ‬خاصة‭ ‬بحي‭ ‬السوق‭. ‬ونفذ‭ ‬أعوان‭ ‬السلطة‭ ‬وعناصر‭ ‬الأمن‭ ‬والشرطة‭ ‬الإدارية‭ ‬حملة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬تحت‭  ‬قيادة‭ ‬قائد‭ ‬الملحقة‭ ‬الإدارية‭ ‬الأولى‭ ‬لباشوية‭ ‬زايو،‭ ‬مستهدفين‭ ‬أنشطة‭ ‬تجارية‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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