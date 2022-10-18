اذاعة وتلفزيون
“مول البندير” على “دوزيم”
تقترح القناة الثانية “دوزيم” على مشاهديها، اليوم (الثلاثاء) ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و25 دقيقة، متابعة أحداث الفيلم التلفزيوني “مول البندير». وتدور أحداث الفيلم حول عبد الرفيع أستاذ بمدخول شهري هزيل، عازب ويعيش رفقة والدته تحت سقف واحد، لكن حياته ستتغير عندما يقرر تأجير شقة والعيش بمفرده.أكمل القراءة »
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