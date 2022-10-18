أســــــرة
4 أنواع
هناك 4 أنواع، حسب ما يؤكده الاختصاصيون، للقدم المسطحة، منها المرنة، هو النوع الأكثر شيوعا، إذ يمكن رؤية أقواس القدم لدى المريض عند عدم الوقوف وتختفي تلك الأقواس عندما يضع المريض وزنه على قدميه. وتظهر الأقدام المسطحة المرنة في مرحلة المراهقة أو الطفولة في كلا القدمين وتزدادأكمل القراءة »
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