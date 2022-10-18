وطنية
التحقيق مع مبديع أفقده منصبا بالبرلمان
الفاضلي يظفر برئاسة لجنة العدل والتشريع بعد انسحاب أربعة مرشحين احتدم الصراع بين ستة مرشحين داخل فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، للتنافس على منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع، خلفا للوزير الأسبق محمد الأعرج الذي لم يتمكن من استعادة مقعده بالبرلمان في الانتخابات الجزئية الأخيرة لإقليم الحسيمة، وفقأكمل القراءة »
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