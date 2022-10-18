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وطنية

التحقيق‭ ‬مع‭ ‬مبديع‭ ‬أفقده‭ ‬منصبا‭ ‬بالبرلمان

منذ دقيقتين
الفاضلي‭ ‬يظفر‭ ‬برئاسة‭ ‬لجنة‭ ‬العدل‭ ‬والتشريع‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬أربعة‭ ‬مرشحين احتدم‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬مرشحين‭ ‬داخل‭ ‬فريق‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬رئاسة‭ ‬لجنة‭ ‬العدل‭ ‬والتشريع،‭ ‬خلفا‭ ‬للوزير‭ ‬الأسبق‭ ‬محمد‭ ‬الأعرج‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬مقعده‭ ‬بالبرلمان‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬الأخيرة‭ ‬لإقليم‭ ‬الحسيمة،‭ ‬وفق‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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