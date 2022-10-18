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مجتمع

المحطة‭ ‬الطرقية‭ ‬بمكناس‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن

منذ دقيقة واحدة
دق‭ ‬مكتب‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمقاولات‭ ‬النقل‭ ‬الطرقي‭ ‬بالمغرب‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر،‭ ‬بسبب‭ ‬حالة‭ ‬الفوضى‭ ‬العارمة‭ ‬التي‭ ‬آلت‭ ‬إليها‭ ‬الأوضاع‭ ‬بالمحطة‭ ‬الطرقية‭ ‬بمكناس،‭ ‬مستنكرا‭ ‬تعرض‭ ‬أحد‭ ‬المهنيين‭ ‬المكلف‭ ‬بالمكاتب‭ ‬المخصصة‭ ‬لبيع‭ ‬التذاكر،‭ ‬إلى‭ ‬اعتداء‭ ‬جسدي،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ “‬الكورتية‭”‬،‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬نقل‭ ‬الضحية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬المستعجلات‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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