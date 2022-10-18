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الغافولي في بروكسيل
عبر الفنان زكرياء الغافولي عن سعادته الكبيرة بنجاح حفله الفني ببروكسيل، الذي أحياه نهاية الأسبوع الماضي بحضور عدد كبير من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالمهجر. وتقاسم الغافولي مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو من أجواء الحفل، الذي علق عليه قائلا “أجواء حماسية مع الجالية المغربيةأكمل القراءة »
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