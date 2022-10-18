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اذاعة وتلفزيون

الغافولي في بروكسيل

منذ 59 ثانية
عبر الفنان زكرياء الغافولي عن سعادته الكبيرة بنجاح حفله الفني ببروكسيل، الذي أحياه نهاية الأسبوع الماضي بحضور عدد كبير من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالمهجر. وتقاسم الغافولي مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو من أجواء الحفل، الذي علق عليه قائلا “أجواء حماسية مع الجالية المغربيةأكمل القراءة »

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منذ 59 ثانية


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