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منذ دقيقتين
< تعتبر القدم المسطحة حالة شائعة تنتج عن تسطح التقوسات الموجودة داخل القدم بسبب إحداث ضغط عليها. وعندما يقف أصحاب الأقدام المسطحة، فإن أقدامهم تتجه للخارج، ويهوي باطن القدم ليلمس الأرض.   < يمكن أن تنتج الأقدام المسطحة بسبب عدم نمو تقوسات القدم خلال الطفولة. ويمكن أنأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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