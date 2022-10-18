أســــــرة
لمعلوماتك
< تعتبر القدم المسطحة حالة شائعة تنتج عن تسطح التقوسات الموجودة داخل القدم بسبب إحداث ضغط عليها. وعندما يقف أصحاب الأقدام المسطحة، فإن أقدامهم تتجه للخارج، ويهوي باطن القدم ليلمس الأرض. < يمكن أن تنتج الأقدام المسطحة بسبب عدم نمو تقوسات القدم خلال الطفولة. ويمكن أنأكمل القراءة »
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