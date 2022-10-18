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” ماتيلدا” على “نتفليكس” في دجنبر
حددت منصة “نتفليكس” موعد عرض الفيلم الموسيقي “ماتيلدا”، وهو فيلم مقتبس من العرض المسرحي “لندن ويست إند وبرودواي، المقتبس من كتاب “رولد دال”، مؤكدة أنه سيعرض في 20 دجنبر المقبل. وتدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تكتشف أن لديها قوة خاصة أثناء تعاملها مع الوالدين القاسيين ومديرةأكمل القراءة »
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